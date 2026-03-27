Учительница совратила 13-летнего школьника и изнасиловала его в машине
В Сингапуре учительница совратила 13-летнего ученика и получила год и 10 месяцев тюрьмы. Об этом информирует Mothership.
35-летняя женщина преподавала у пострадавшего, когда он учился в начальной школе в 2016–2017 годах. Затем их общение продолжилось в интернете, и мальчик иногда обращался к ней за помощью с домашними заданиями. Вскоре они начали встречаться лично. В феврале 2019 года, когда школьнику было 13 лет, а учительнице — 28, между ними завязались романтические отношения.
С февраля по октябрь женщина забирала несовершеннолетнего из школы и отвозила на седьмой этаж многоуровневой парковки рядом с его домом. Там они целовались и совершали другие интимные действия в машине. С ноября по декабрь произошло несколько случаев изнасилования подростка. Эти встречи повторялись неоднократно.
Летом 2023 года школьник решил прекратить отношения с преподавательницей. Женщина начала плакать и призналась в любви. Затем она неоднократно звонила ему (25 раз) и писала электронные письма (17 штук), в которых обвиняла бывшего ученика в нанесении ей психологических травм и разрушении психики.
Вскоре школьник обратился в полицию. Злоумышленницу арестовали в 2024 году. 26 марта суд приговорил женщину к почти двум годам лишения свободы.
