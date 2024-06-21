Девятерых детей заразила туберкулезом воспитательница в Республике Тыва

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Туберкулезом детей заразила воспитательница яслей в Республике Тыва. По данным республиканской прокуратуры, заражены девять человек. По версии следователей, в период с августа 2022 года по февраль 2023 женщина была воспитателем у ясельной группы в селе Чаа-Холь и приобрела заболевание.
«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», – сообщили в ведомстве.
Женщине вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Уголовное дело по факту произошедшего рассмотрит Чаа-Хольский районный суд.
Аналогичный случай произошел в Приморье, где девятеро детей заразились туберкулезом.
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Никита Кротов