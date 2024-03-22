Zeit: украинские беженцы завезли туберкулез в Германию

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Уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран, пишет Zeit со ссылкой на институт Роберта Коха (RKI).
Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.
Таким образом, в прошлом году в ФРГ был зафиксирован 4481 случай туберкулеза против 4082 в 2022 году и 3931 – годом ранее. При этом, был заметен рост случаев, когда бактерии вырабатывали устойчивость к лекарствам.
В материале говорится, что такие данные объясняются главным образом иммиграцией людей c Украины. В их стране туберкулез, а также туберкулез с лекарственной устойчивостью встречается значительно чаще, чем в Германии, уточняется в публикации.
Напомним, в ФРГ все чаще отмечается социальная напряженность из-за беженцев. Например, в феврале там произошел конфликт из-за того, что украинцев увидели за выкидыванием еды, приобретенной на средства немецких налогоплательщиков.
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Таким образом, в прошлом году в ФРГ был зафиксирован 4481 случай туберкулеза против 4082 в 2022 году и 3931 – годом ранее. При этом, был заметен рост случаев, когда бактерии вырабатывали устойчивость к лекарствам.
Напомним, в ФРГ все чаще отмечается социальная напряженность из-за беженцев. Например, в феврале там произошел конфликт из-за того, что украинцев увидели за выкидыванием еды, приобретенной на средства немецких налогоплательщиков.
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Дана Игумнова