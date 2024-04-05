«Мигранты, бомжи и британцы»: США охватил гиперсмертоносный туберкулёз

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Почти половина штатов Америки заражены гиперсмертоносной версией туберкулёза, пишет Mash со ссылкой на отчёт Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
«Гиперсмертоносная версия туберкулёза захватила 80% Соединённых Штатов. Поражены 40 из 50 штатов», — говорится в сообщении.
Как утверждают специалисты, число заболевших в стране побило антирекорд десятилетней давности. По их данным, во всём виноваты мигранты, бомжи и туристы из Великобритании, поскольку четверть граждан Соединённого Королевства уже стали переносчиками новой болезни.
Медицинское сообщество призывает рассмотреть новые способы диагностики болезни, иначе миру грозит серьёзная опасность.
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Алёна Самарева