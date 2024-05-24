Девятиклассник утонул на центральном пляже Анапы после последнего звонка

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На центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. Его товарищ выплыл сам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два школьника прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог.
Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.
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Элина Позднякова