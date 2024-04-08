В Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста

Фото: iStock/Nastco
В Курганской области зафиксирован первый случай гибели человека во время паводка. Об этом сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своём Telegram-канале.
Погибшим оказался житель региона, который в состоянии алкогольного опьянения упал с моста в деревне Секисово, который был закрыт из-за половодья. Мужчина, вопреки запрету, решил перейти реку через пешеходный мост и утонул.
После этого инцидента глава региона обратился к жителям с требованием соблюдать меры безопасности.
Напомним, что 5 апреля решением губернатора Курганской области Вадима Шумкова на территории региона был объявлен режим повышенной готовности из-за паводка.
Читайте также:
В подтопленном Орске погибли четыре человека
«Ситуация там критическая». Песков — о прорыве дамбы в Орске
В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов
После этого инцидента глава региона обратился к жителям с требованием соблюдать меры безопасности.
Напомним, что 5 апреля решением губернатора Курганской области Вадима Шумкова на территории региона был объявлен режим повышенной готовности из-за паводка.
Читайте также:
В подтопленном Орске погибли четыре человека
«Ситуация там критическая». Песков — о прорыве дамбы в Орске
В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов
Анастасия Чинкова