Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани

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В одном из фитнес-клубов Казани ребёнок утонул в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.
Отмечается, что семилетний ребёнок утонул в бассейне в фитнес-клубе в Советском районе Казани. В настоящее время по факту происшествия организована прокурорская проверка. Представитель ведомства выехал на место происшествия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в Кургане задержали 10-летнего ребёнка за торговлю наркотиками. По данным следствия, он вместе со своим 32-летним подельником раскладывал закладки.
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Анастасия Чинкова