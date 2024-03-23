Директор группы «Пикник»: с одним участником до сих пор не могут связаться

Фото: Пресс-служба Московской области
Юрий Чернышевский, директор группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокусе», сообщил в беседе с РИА Новости, что с одним участником до сих пор не могут выйти на связь.
При этом, спустя некоторое время после теракта, Чернышевский рассказал журналистам, что никто из участников коллектива, до которых удалось дозвониться, не пострадал.
Ранее сообщалось, что общее количество погибших увеличилось до 82 человек, при этом 3 из них — дети.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Ранее сообщалось, что общее количество погибших увеличилось до 82 человек, при этом 3 из них — дети.
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Екатерина Коршунова