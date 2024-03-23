Baza: зритель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас десятки людей

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Один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста, передает Telegram-канал Baza.
По информации 61-летней Елены, которая эвакуировалась из здания вместе с дочерью и знакомым, они находились в бельэтаже в момент, когда стали раздаваться звуки выстрелов. Она рассказала, что сначала все подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться.
Многие побежали к сцене, так как в том направлении находился запасной выход. Проход заблокировал один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал к этому выходу.
Обезвредить его смог один из зрителей. Мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, повалил на пол и начал бить преступника прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли спастись. Однако сама Елена не знает, остался ли жив герой или нет.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Многие побежали к сцене, так как в том направлении находился запасной выход. Проход заблокировал один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал к этому выходу.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова