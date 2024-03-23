Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.
Отмечается, что общее число погибших возросло до 82 человек. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, список погибших во время теракта, которых смогли опознать, будет доступен в 10:00 мск.
Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова