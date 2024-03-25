Директор Центра Пирогова Карпов подтвердил эвакуацию учреждения

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Директор Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Олег Карпов подтвердил факт эвакуации учреждения из-за угрозы взрыва. Все сотрудники и пациенты отведены на безопасное расстояние.
В сообщении указывалось, что на разных этажах лечебного учреждения заложены четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и таймерами. Сотрудники лаборатории ФСБ проверили здание, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Тем не менее, в целях безопасности была проведена полная эвакуация пациентов и персонала. События показывают, что уровень террористической опасности в Москве остаётся высоким.
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Александр Бойцов