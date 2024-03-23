Центр помощи для родственников пострадавших открылся около «Крокус Сити Холла»

Фото: пресс-служба МО
Центр помощи для родственников погибших и пострадавших в результате теракта открылся недалеко от «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.
В бизнес-центре «Кубик» организован центр помощи, куда могут обратиться родственники за информацией о пострадавших и погибших.
Корреспондент агентства передаёт, что у входа нет очередей, в фойе находятся несколько сотрудников СМИ, которых не пускают в сам центр. Проход открыт только для родственников.
Ранее стало известно о задержании двух террористов в Брянской области. Сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по их автомобилю. Ещё двое преступников скрылись с места, их разыскивают. На границе России и Украины усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.
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Корреспондент агентства передаёт, что у входа нет очередей, в фойе находятся несколько сотрудников СМИ, которых не пускают в сам центр. Проход открыт только для родственников.
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Анастасия Чинкова