В Москве заявили о минировании отеля, в котором жил Карлсон и потребовали его ареста

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Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что заминировал отель, в котором жил американский журналист Такер Карлсон, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Такер Карлсон остановился в отеле Four Seasons на Манежной площади.
Вечером 8 февраля в полицию поступил звонок. Голос на другом конце провода сообщил, что гостиница в центре Москвы заминирована, и если Такер Карлсон не будет арестован — весь отель взлетит на воздух. По его словам, в Four Seasons заложили 50 килограммов тротила.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проверили отель, но никакой взрывчатки там не нашли. Теперь «шутника» разыскивают.
Отмечается, что в момент звонка Карлсон уже улетел из России.
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Вечером 8 февраля в полицию поступил звонок. Голос на другом конце провода сообщил, что гостиница в центре Москвы заминирована, и если Такер Карлсон не будет арестован — весь отель взлетит на воздух. По его словам, в Four Seasons заложили 50 килограммов тротила.
Отмечается, что в момент звонка Карлсон уже улетел из России.
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Евгения Парфентьева