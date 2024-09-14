Директора китайского ресторана в Москве арестовали за отравление китайцев

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В Москве почти на 2 месяца арестовали директора китайского ресторана, в котором отравились граждане Китая. Об этом 14 сентября сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
«В отношении Екатерины Шаповаловой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», – сообщает пресс-служба суда.
По предварительным данным, в московском ресторане отравилась группа китайских туристов, которые ели карпа с рисом на пару. После посещения ресторана в больницу попали четыре китайца с температурой и другими признаками отравления.
Уголовное дело возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК – нарушение требований безопасности в сфере товаров и услуг. Исходя из статей обвинения, к преступлению имеет отношения группа лиц. Также испорченные продукты отнесли к категории товаров для детей.
Подробности отравления и что именно стало его причиной, сейчас устанавливают следователи и сотрудники органов санитарного надзора.
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По предварительным данным, в московском ресторане отравилась группа китайских туристов, которые ели карпа с рисом на пару. После посещения ресторана в больницу попали четыре китайца с температурой и другими признаками отравления.
Уголовное дело возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК – нарушение требований безопасности в сфере товаров и услуг. Исходя из статей обвинения, к преступлению имеет отношения группа лиц. Также испорченные продукты отнесли к категории товаров для детей.
Подробности отравления и что именно стало его причиной, сейчас устанавливают следователи и сотрудники органов санитарного надзора.
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Лия Мурадьян