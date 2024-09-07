Раскрыто число пострадавших в ходе массоового отравления на избирательных участках Петербурга

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В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге приняли восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом информирует «Фонтанка».
Семеро пострадавших отказались от госпитализации, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на симптомы отравления – резкие боли в животе и рвоту. По данным издания, среди пострадавших от отравления – сотрудники участковых избирательных комиссий, охранники и сотрудник правоохранительных органов.
Ранее Следственный комитет сообщал о массовых отравлениях на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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Александр Климов