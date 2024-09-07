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Раскрыто число пострадавших в ходе массоового отравления на избирательных участках Петербурга

В Петербурге восемь сотрудников избиркома отравились готовыми обедами
07 сентября 2024, 23:20
Фото: istockphoto/ViktorCap

Фото: istockphoto/ViktorCap

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге приняли восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом информирует «Фонтанка».


Семеро пострадавших отказались от госпитализации, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на симптомы отравления – резкие боли в животе и рвоту. По данным издания, среди пострадавших от отравления – сотрудники участковых избирательных комиссий, охранники и сотрудник правоохранительных органов.

Ранее Следственный комитет сообщал о массовых отравлениях на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#следственный комитет
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#больница
#госпитализация
Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары
Около 60 человек устроили массовую драку в Краснодарском крае
07 сентября 2024, 23:37

Фото: istockphoto/globalmoments

Около 60 человек приняли участие в крупной драке в поселке Афипский Краснодарского края. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел вблизи местного Дома культуры. По словам очевидцев, драка началась из-за того, что накануне в этом месте кто-то избил молодого человека и его девушку.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.

До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.

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#драка
#краснодарский край
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Массовое отравление едой зафиксировали на избирательных участках в Петербурге
СК возбудил уголовное дело об отравлении на избирательных участках в Петербурге
07 сентября 2024, 22:57

Фото: сайт СК РФ

Уголовное дело по факту отравления людей на избирательных участках в Санкт-Петербурге возбудил Следственный комитет. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городского СУ СК.
Отравление готовой едой зафиксировали на участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. По данным следователей, несколько человек попали в больницу после употребления пищи на избирательных участках.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщает СК.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют поставщика, проводят обыски и осматривают места происшествия. Сколько точно людей отравилось, тоже выясняют следователи.

С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, а также муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания города.

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Бастрыкину доложат о ситуации с похищением двухлетнего мальчика в Абакане

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#выборы
#отравление
#уголовное следователи
#ук
#происшествия
#ск
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Бастрыкину доложат о ситуации с похищением двухлетнего мальчика в Абакане
07 сентября 2024, 22:54

Фото: сайт Кремля

О ситуации с похищением двухлетнего мальчика в Абакане доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, проинформировали в ведомственной пресс-службе. Председатель СК уже дал соответствующее распоряжение.
Как пояснила пресс-служба, в минувшую пятницу, 6 сентября, дети из ясельной группы гуляли на территории детского садика, когда туда прошел мужчина.

«Один из воспитанников — двухлетний мальчик — подбежал к мужчине, тот взял его на руки и похитил с территории детского сада», — прокомментировали в СК.

Как сообщалось ранее, в детском лагере в Свердловской области произошла вспышка пневмонии. Госпитализированы 15 детей, чьи родители обратились в прокуратуру.

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#новости
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Супретайфун «Яги» обрушился на Китай и Вьетнам – есть пострадавшие и погибшие
Более 90 человек пострадали и трое погибли от супертайфуна «Яги» в Китае
07 сентября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/ lavizzara

Супретайфун «Яги» обрушился на Китай и Вьетнам. От разгула стихии в Китае уже пострадали более 90 человек и трое погибли. Об этом 7 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.
Основной удар тайфуна пришелся на остров Хайнань и провинцию Гуандун. Сильный ветер и ливни обесточили населенные пункты, возникли перебои со связью и транспортным сообщением. Ущерб понесли больше миллиона человек. Местные власти эвакуируют людей из пострадавших населенных пунктов.

По данным местных СМИ, в зоне стихийного бедствия оказались 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Ранее «Яги» снес крышу стадиона «Уюаньхэ» в провинции Хайнань, где 15 сентября должен был выступать рэпер Канье Уэст.

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Человеческие кости в песке для ремонта дороги нашли рабочие в Москве
«Известия»: Человеческие кости в песке для ремонта дороги нашли рабочие в Москве
07 сентября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Iryna Melnyk

Кости человека нашли рабочие в песке для ремонта дороги в Москве, передают «Известия». По данным источника, найдено, приблизительно, 17 костей, а также фрагментов, примерно, полувековой давности. Как рассказал полицейским поставщик, песок брали на улице Скотопрогонная, где ремонтируют теплотрассу.
Подробности случившегося, а также происхождение обнаруженных костей устанавливаются, добавил источник «Известий».

Подобный случай произошел в сентябре прошлого года, когда в центре Златоглавой тоже нашли фрагменты человеческих костей. Обнаружены они были при ремонте особняка 1917 года. Тогда уточнялось, что останкам больше полувека. По данному инциденту проводили доследственную проверку.

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«Вы не понимаете»: Мать девяти детей простила мужа, чуть не убившего ее за отказ родить десятого

Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой

SHOT: В детском лагере Свердловской области вспышка пневмонии
#россия
#москва
#ремонт
#дорога
#криминал
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«Вы не понимаете»: Мать девяти детей простила мужа, чуть не убившего ее за отказ родить десятого
07 сентября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/ takasuu

Факты чудовищного домашнего насилия в многодетной семье всплыли в Тальменском районе Алтайского края. Там по заявлению женщины о побоях задержали главу семейства и отца девятерых детей. Вскоре выяснилось, что негодяй отыгрывался не только на супруге – дети тоже были вынуждены терпеть издевательства и унижения от родного отца. Подробности жизни с тираном читайте в материале «Радио 1».

«Я его люблю, он так больше не будет»

По словам местных, многодетная религиозная семья в маленьком селе Загайново поначалу особо ничем не выделялась, кроме разницы в возрасте в 20 лет: жене 41 год, мужу – 61. Супруги прожили в браке около 20 лет, построили дом, вели хозяйство и получали все положенные преференции от государства. Семью даже навещали местные чиновники и отчитывались, что дети живут в хороших условиях. А год назад в полицию поступило первое заявление – тиран избил жену за невозможность зачать десятого ребенка.

Женщина долгое время не могла забеременеть, пытаясь воплотить желание мужа иметь 10 детей. Напившись, мужчина оскорбил жену из-за лишнего веса, который, по его мнению, мешал ей забеременеть. Изверг бил несчастную кулаками по лицу и телу, и грозился убить. В процессе разбирательства, жена все простила, пошла на мировую и осталась с мужем.

«Я его люблю, он так больше не будет», – сказала тогда женщина.

Держал сына в погребе и кормил объедками

И вот спустя год, после очередных побоев, начали всплывать и другие подробности. Соседи рассказали, что несколько лет назад органы опеки забирали у семьи детей, но после вернули. По рассказу соседей, отец-тиран за детскую провинность бросил сынишку в погреб, кормил объедками и не пускал в школу. Ребенку приходилось обгладывать кости, которые кидал отец вместо еды. Мальчишка смог выбраться и добежать до школы, где все рассказал учителям. После и началась проверка, но вскоре все стало как прежде.
Фото: istockphoto/ Alessandro Vallainc

«Детей держали как бесплатных рабов – они ухаживали за скотом, пасли коз и овец, поддерживали чистоту в доме и сами готовили еду себе и родителям», – рассказали соседи.
Тот самый мальчик из погреба, когда подрос, стал жить отдельно и в семью больше не возвращался.

«Проси прощения на коленях, а то сожгу!»

Не в силах теперь издевательства и побои, мать девятерых детей решила уйти от тирана. Но как только супруг узнал о заявлении на развод, на женщину обрушилась очередная порция насилия.
Фото: istockphoto/ Den7777

Разъяренный изверг облил женщину бензином из канистры и объявил, что подожжет. Жена пыталась убежать, но негодяй догнал жертву. Мужчина ударил ее кулаком по лицу, силой заставил встать на колени и потребовал молить о пощаде, продолжая лить бензин на голову.

«Проси прощения на коленях, а то сожгу», – ревел мужчина, о чем позже рассказала полиции несчастная.
В процессе садист чиркал зажигалкой, чтобы придать веса своим угрозам. И женщина просила, стоя на коленях, глядя на зажигалку, умоляла ее простить.

«Вы не понимаете»

Даже после этих зверств женщина так и не ушла от своего мучителя. Суд признал главу семьи виновным по статье 119 УК РФ – угроза убийством. Его приговорили к году ограничения свободы. На этом история семьи не закончилась – супруги продолжают жить вместе.

«Вы ничего не понимаете», — отвечает женщина на вопросы знакомых и замыкается в себе.

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#суд
#дети
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#женщина
#мужчина
#чиновники
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Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой
07 сентября 2024, 18:47

Фото: istock / Copyright

В Нижнем Тагиле 6 сентября простились с 12-летней Настей Якиной, которую изнасиловал и убил 40-летней Владимир Александров. Попрощаться с девочкой приехали десятки людей — родственники, друзья и просто неравнодушные жители города. Никто не смог сдержать слёзы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского преступления.

Пропажа и поиск девочки

Настя Якина пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту ночь папа девочки был на смене — мужчина трудится на «Уралвагонзаводе». Мама девочки скончалась от рака месяц назад.

Вернувшись домой отец сначала самостоятельно отправился на поиски дочери, но осознав, что не справиться, обратился в правоохранительные органы. На поиски пятиклассницы вместе с полицейскими отправились волонтеры, которые прочесывали улицы и обходили дворы и дома.

Школьницу искали на торжественных линейках 1 сентября и на даже кладбище, где похоронена мать: существовало предложение, что осиротевшая Настя может быть на ее могиле.

Подростка искали практически три дня. При помощи первого замруководителя свердловского управления СК Анатолия Надбитова удалось найти улики, указывающие на криминальный след в исчезновении девочки. В общежитии, где Настя проживала с отцом, нашли окровавленные телефон и одежду девочки. 3 сентября тело Насти обнаружили в подвале общежития. Школьницу изнасиловали и убили.

Подозреваемого практически сразу задержали — им оказался мужчина из соседнего подъезда общежития Владимир Александров, ранее работающий на УВЗ.

Нашли секс-игрушки в квартире

В день пропажи школьницы Владимир жарил шашлыки во дворе. Девочка в тот момент гуляла рядом и даже снимала соседа на телефон. Вероятно, тогда он и заприметил школьницу. Мужчина поднялся в квартиру к отцу и пригласил его присоединиться к пиршеству. Отец Насти отказался, заявив, что ему пора на работу. Так, Александров понял, что его совсем юная соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, изверг заманил пятиклассницу в пиццерию, а потом — к себе в дом. По версии следствия, он изнасиловал девочку, после чего отнес в подвал общежития и задушил.

В квартире Александрова обнаружили кровь и волосы жертвы. Также там были найдены секс-игрушки.

Задержанный почти сразу признался правоохранителям в преступлении и заявил о раскаянии.

Отец хотел устроить самосуд

В ходе следственного эксперимента в общежитие Владимир показал, как убивал школьницу. Жильцы встретили душегуба с криками «Животное! Убийца!». Отец Насти даже схватился за нож и попытался расправиться с предполагаемым убийцей. В последний момент его остановили силовики.

Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней. За такое преступление предусмотрено пожизненное наказание. В зале заседаний преступник прятал лицо под маской и не смотрел в глаза отцу Насти, который тоже пришел в суд.

Когда мера пресечения была избрана, папа убитой разрыдался.

«У меня был самый хороший ребенок», — заявил раздавленный горем мужчина, лишившийся за месяц и супруги, и дочери.

Похороны

Похороны Настя организовали местные власти, соседи и неравнодушные, собрав насобирать порядка 67 тысяч рублей. Тело малышки положили в белый гробик.

Первым в храм вошёл отец девочки Александр. Перед этим мужчина на улице сидел на корточках и тихо плакал. К нему подходили неравнодушные люди и предлагали деньги, но он категорически отказывался. Местный священник сказал, что девочка не была крещёной, поэтому отпевать её не стали.

Девочку похоронили рядом с недавно умершей мамой — на кладбище Пихтовые горы.

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SHOT: В детском лагере Свердловской области вспышка пневмонии
07 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Вспышка пневмонии в одном из детских лагерей произошла в Свердловской области, передает Shot. Уточняется, что 15 детей госпитализировали со страшным кашлем и высокой температурой.
По словам родителей, дети пожаловались еще две недели назад на проблемы со здоровьем. Думали на обычную простуду, но состояние становилось все хуже. Детей из четвертой смены увезли в госпиталь из дома, а пятой — из лагеря. У большинства диагностировали внебольничную пневмонию.

«…Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки. Несколько мам отписались в чате отряда, и воспитатель нас всех начала оттуда удалять в срочном порядке. Мы ведь могли не осознавать всей серьёзности, а ребёнок был уже на грани осложнений, чреватых летальным исходом в случае промедления», — сказала мать одного из детей, добавив, что дальнейшее промедление с лечением могло привести к сепсису.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы привлечь руководство лагеря «Красная горка» в Каменске-Уральском к ответственности.

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#россия
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#дети
#болезни
#пневмония
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Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК
Преподавателя МГТУ им. Баумана задержали за антироссийские украинские песни
07 сентября 2024, 17:25

Фото: сайт СК РФ

В Москве отправили в СИЗО доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана – поводом стали разжигающие вражду антироссийские песни на украинском языке. Об этом 7 сентября сообщил Чертановский суд Москвы.
Сообщается, что преподавателю вменяют часть 2 статьи 282 УК – возбуждение ненависти или вражды по национальным признакам.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Нестеренко под стражу», – говорится на сайте суда.

Поводом для уголовного дела стали пять украинских песен, которые Александр Нестеренко разместил на своей странице в ВК, пишет ТАСС. Следственный комитет усмотрел в аудиоматериалах признаки побуждения к насилию в отношении русских.

Обыски в квартире преподавателя прошли 3 сентября. По инкриминируемой статье, доценту университета грозит от трех до шести лет колонии.

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