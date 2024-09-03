Рвота, слабость, головные боли: школьника парализовало после укуса комара

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В США старшеклассник оказался в больнице в тяжелом состоянии после укуса комара. По информации Fox2, среди возможных причин его состояния — лихорадка Западного Нила.
Семья юноши обратилась за медицинской помощью в середине августа, когда он начал жаловаться на рвоту, слабость и головные боли. Врачи изначально диагностировали отравление и рекомендовали амбулаторное лечение, однако его состояние продолжало ухудшаться. При повторной госпитализации у старшеклассника заподозрили менингит, и его сразу же поместили в стационар.
Спустя три дня безуспешных попыток диагностировать заболевание, у юноши развилась полная парализация, и его подключили к аппарату искусственного дыхания. В конце концов была установлена тяжелая форма лихорадки Западного Нила. К настоящему моменту состояние пациента стабилизировалось, но его ожидает длительное восстановление.
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Спустя три дня безуспешных попыток диагностировать заболевание, у юноши развилась полная парализация, и его подключили к аппарату искусственного дыхания. В конце концов была установлена тяжелая форма лихорадки Западного Нила. К настоящему моменту состояние пациента стабилизировалось, но его ожидает длительное восстановление.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются нападения волков-людоедов на людей. За первые два дня сентября трагедии снова потрясли местных жителей: жертвами кровожадных хищников стали трехлетняя девочка и три женщины.
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Елена Перлова