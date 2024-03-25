Директора рудника «Пионер» задержали из-за заблокированных шахтеров

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В Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности во время производства работ, вследствие чего произошло обрушение породы, из-за которого оказались заблокированные горняки. Об этом информирует региональное управление СК.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области <…> задержан управляющий директор рудника «Пионер», — сообщили в ведомстве.Вечером 18 марта в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа обрушилась порода во время работ. В результате ЧП в шахте оказались заблокированы 13 горняков.
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Алина Юрчак