Директриса детсада в Новосибирске получила 4,5 года за избиение детей
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил 52-летнюю директрису частного детского сада к 4,5 года лишения свободы за истязание воспитанников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.
Суд установил, что с мая по июль 2023 года директор и воспитатель избивали детей по голове, туловищу и рукам из-за ненависти к ним, хватали их за части тела и нецензурно выражались.
Директриса лишена права заниматься педагогической деятельностью на 4 года, воспитательница — на 3 года. Суд удовлетворил иски законных представителей на суммы от 30 до 150 тысяч рублей.
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