Директриса детсада в Новосибирске получила 4,5 года за избиение детей

08 июля 2025, 10:27

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил 52-летнюю директрису частного детского сада к 4,5 года лишения свободы за истязание воспитанников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.