В Рязани задержали кальянщика, принёсшего гранату в ТЦ

08 июля 2025, 10:00

SHOT: кальянщику, принёсшему гранату в ТЦ в Рязани, грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: iStock/Олег Копьёв

Полиция задержала кальянщика, 18-летнего Апанди, который принёс в кальянную Game loft гранату. Кальянная расположена в ТЦ «Малина» в Рязани.