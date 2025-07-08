В Рязани задержали кальянщика, принёсшего гранату в ТЦ
Полиция задержала кальянщика, 18-летнего Апанди, который принёс в кальянную Game loft гранату. Кальянная расположена в ТЦ «Малина» в Рязани.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сотрудник заведения дал гранату 21-летнему Даниилу и 20-летнему Илье. Апанди сказал им, что она учебная. Молодые люди выдернули чеку, и граната взорвалась.
В результате происшествия Даниилу оторвало кисть, а Илья умер на месте. В больницу доставили 20-летнего парня, который был рядом с эпицентром взрыва (у него травма головы). Кальянщик отделался осколочными ранениями, он отказался от госпитализации.
Сейчас сотруднику кальянной грозит до 10 лет тюрьмы, уже возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Хранение взрывных устройств». Информация о том, где молодой человек взял гранату, выясняется.
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