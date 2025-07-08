В Финляндии произошла перестрелка – есть погибшие

Mash: в Финляндии три человека погибли при ночной перестрелке
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Финляндии три человека погибли и ещё 10 пострадали в результате перестрелки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Трагедия произошла в районе Грейс-Ферри около часа ночи. Полицией было установлено, что в числе погибших молодые люди в возрасте 19, 23 и 24 лет. Также ранения получили 15-летняя девушка и двое 17-летних парней. Ещё один 19-летний молодой человек находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранителям удалось задержать одного человека с оружием. В настоящее время проводится проверка его причастности к произошедшему.

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Анастасия Чинкова

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