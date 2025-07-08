В Финляндии произошла перестрелка – есть погибшие
В Финляндии три человека погибли и ещё 10 пострадали в результате перестрелки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла в районе Грейс-Ферри около часа ночи. Полицией было установлено, что в числе погибших молодые люди в возрасте 19, 23 и 24 лет. Также ранения получили 15-летняя девушка и двое 17-летних парней. Ещё один 19-летний молодой человек находится в тяжёлом состоянии.
Правоохранителям удалось задержать одного человека с оружием. В настоящее время проводится проверка его причастности к произошедшему.
Ранее была озвучена предварительная причина самоубийства снятого с должности главы Минтранспорта России Романа Старовойта.
Читайте также: