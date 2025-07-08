В Финляндии произошла перестрелка – есть погибшие

08 июля 2025, 10:07

Mash: в Финляндии три человека погибли при ночной перестрелке

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Финляндии три человека погибли и ещё 10 пострадали в результате перестрелки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.