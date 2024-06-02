Дочь Аскольда Запашного получила травму после падения лошади во время выступления – видео

14-летняя дочь Аскольда Запашного Ева попала в больницу после того, как во время выполнения элемента лошадь упала на девушку. Об этом Эдгард Запашный написал в своем телеграм-канале.
По словам народного артиста РФ, инцидент случился, когда его племянница выполняла элемент джигитовки.
Видеозапись падения девушки опубликовал телеграм-канал Shot.
Юной артистке цирка была оказана срочная медицинская помощь. Во время транспортировки в больницу Ева улыбалась и шутила.
Врачи диагностировали пострадавшей переломы трёх костей стопы.
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«Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк и такое бывает», – прокомментировал инцидент дрессировщик.
Видеозапись падения девушки опубликовал телеграм-канал Shot.
Юной артистке цирка была оказана срочная медицинская помощь. Во время транспортировки в больницу Ева улыбалась и шутила.
Врачи диагностировали пострадавшей переломы трёх костей стопы.
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Анастасия Хохлова