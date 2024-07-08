Дочери бойца СВО вскрыли череп из-за сожителя матери

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В Архангельской области врачи вскрыли череп дочери бойца, участвующего в специальной военной операции. На это они вынуждены были пойти ради спасения жизни двухлетнего ребёнка, пострадавшего от рук сожителя матери.
Именно из-за нового возлюбленного своей матери девочка получила тяжёлую травму, передаёт сетевое издание «Архангельск Онлайн». Мужчина с силой бросил её на пол. После этого девочку госпитализировали и врачи прооперировали её, удалив образовавшуюся гематому, которая давила на мозг и угрожала жизни ребёнка.
По словам отца девочки, увидев дочь после трепанации черепа, он сам едва не потерял сознание. Теперь участник спецоперации намерен добиваться лишения бывшей жены родительских прав. В отношении мужчины, травмировавшего девочку, возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов