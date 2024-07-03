В Крыму дочь олигарха сбила трехлетнюю девочку на электросамокате

Фото: IStock/Oleg Elkov
В Крыму трёхлетняя девочка пострадала в аварии с самокатом. Её сбила родственница местного олигарха и скрылась с места происшествия, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в Симферополе в Гагаринском парке. Три девочки катались на электросамокатах в людном месте. Одна из них не справилась с управлением и столкнулась с коляской. Сперва на ребенка упал самокат, а затем и сама девочка. Пострадавшей недавно исполнилось три года, в результате аварии она получила рассечение.
Мать ребенка пыталась остановить 13-летнюю девочку и узнать контакты ее родителей, но та села обратно на самокат и уехала. Ее отцом является Йосиф Файнгольд, экс-депутат симферопольского городского совета, бизнесмен и долларовый миллионер.
Жители Симферополя создали петицию с целью запретить использование электросамокатов в людном Гагаринском парке.
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Мать ребенка пыталась остановить 13-летнюю девочку и узнать контакты ее родителей, но та села обратно на самокат и уехала. Ее отцом является Йосиф Файнгольд, экс-депутат симферопольского городского совета, бизнесмен и долларовый миллионер.
Жители Симферополя создали петицию с целью запретить использование электросамокатов в людном Гагаринском парке.
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Олег Дикий