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В Крыму дочь олигарха сбила трехлетнюю девочку на электросамокате

Baza: в Крыму дочь олигарха сбила девочку и скрылась
03 июля 2024, 17:33
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Крыму трёхлетняя девочка пострадала в аварии с самокатом. Её сбила родственница местного олигарха и скрылась с места происшествия, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в Симферополе в Гагаринском парке. Три девочки катались на электросамокатах в людном месте. Одна из них не справилась с управлением и столкнулась с коляской. Сперва на ребенка упал самокат, а затем и сама девочка. Пострадавшей недавно исполнилось три года, в результате аварии она получила рассечение.

Мать ребенка пыталась остановить 13-летнюю девочку и узнать контакты ее родителей, но та села обратно на самокат и уехала. Ее отцом является Йосиф Файнгольд, экс-депутат симферопольского городского совета, бизнесмен и долларовый миллионер.



Жители Симферополя создали петицию с целью запретить использование электросамокатов в людном Гагаринском парке.

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#электро
Девочка родила после изнасилования братом-педофилом, который избежал тюрьмы
Под Тюменью девочка родила от родного брата-педофила
03 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-служба суда.
Отмечается, что мужчину освободили от уголовной ответственности, так как его признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение. Инцидент произошел в 2020 году.

Беременность девочки вскрылась только на восьмом месяце беременности, до этого ее близкие считали, что она просто набрала вес. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отцом ребенка является родной брат матери.

Ранее сообщалось, что жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок.

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#инцидент
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#подросток
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В Москве курьер предотвратил похищение ребёнка незнакомцем
03 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto / Dejan Markovic

В Москве курьер спас ребёнка, которого со двора пытался похитить мужчина, сообщили в телеграм-канале Baza.
утром 2 июля курьер доставил заказ к одному из домов на улице Ставропольской. Припарковавшись во дворе, он заметил, как неизвестный мужчина подозвал ребёнка и попытался увести его в кусты.

«Курьер вышел из машины, включил камеру и подошёл к подозрительному мужчине. На вопрос, является ли мальчик его сыном, мужчина ответил отрицательно. Тогда курьер попросил отпустить ребёнка и прогнал незнакомца. После этого он провёл с мальчиком воспитательную беседу», — говорится в сообщении.

Следователи уже проводят проверку по этому инциденту. Они опрашивают ребёнка и устанавливают личность мужчины, который пытался похитить мальчика.

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Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино
Mash: мужчина открыл огонь в Москве во время массовой драки мигрантов
03 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате инцидента есть раненые. Согласно информации источника, стрельба началась во время драки мигрантов, в которой участвовали несколько десятков человек.

Отмечается, что после стрельбы все разбежались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб. Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Житель Курска избил молотком и «обварил» кипятком мать-пенсионерку
03 июля 2024, 17:17

Фото: istockphoto / globalmoments

В Курске состоится суд над мужчиной, который жестоко избил свою мать молотком и облил её кипятком, сообщили в Лента.ру.
В региональном управлении СКР передали дело мужчины, который до смерти забил свою 87-летнюю мать, в суд.

«В ночь на 24 августа в селе Ивановское Рыльского района пьяный мужчина поссорился со своей матерью. В ходе конфликта он избил её руками и ногами, а также ударил молотком. Затем он облил пенсионерку кипятком, в результате чего она получила многочисленные ожоги тела. От полученных травм женщина скончалась», — сообщили в издании.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 «Убийство» УК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трёх жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске.

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Возможной причиной смерти крановщика в Москве были наркотики
Смерть крановщика в Москве могла наступить вследствие наркотиков
03 июля 2024, 17:11

Фото: IStock/brightstars

Причиной смерти крановщика в кабине на стройке жилищного комплекса в Москве могла стать передозировка наркотиками. Об этом пишет Baza в Telegram.
По информации источника, на теле 44-летнего мужчины были обнаружены следы от инъекций. В кабине погибшего найдены шприцы и баночка с веществом неизвестного содержания.

О смерти мужчины стало известно из сообщения его коллеги, решившего подняться в кабину. Тело лежало на высоте 32 этажей, сам кран был нагрет из-за жары, что усложняло работу спасателей. Предварительной причиной смерти медики считают остановку сердца.

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#спасатели
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Брошенный танкер Lavant потонул у берегов Йемена
Reuters: покинутый экипажем корабль Lavant дрейфовал три дня и затонул
03 июля 2024, 16:56

Фото: IStock/dushi82

Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
В ведомстве сообщили, что корабль вряд ли стал целью хусситских пиратов. За последний год они совершили более 70 нападений на морские суда. Тем не менее, последние сообщения экипажа судна говорят о том, что на судне отказал двигатель и начала активно набираться вода.

Российская судоходная группа «Совкомфлот» заявила, что один из ее кораблей получил сигнал бедствия и отправился на помощь. Все моряки эвакуировались на спасательных плотах.

До сих пор найти владельца судна для получения комментария не удалось.

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SHOT: чебуречная взорвалась у станции Кубинка в Подмосковье
03 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/Leonid Ikan

Чебуречная взорвалась в Подмосковье на станции Кубинка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, который установили в точке общественного питания на станции. Согласно информации источника, известно об одном пострадавшем.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данные о других пострадавших еще не поступали.

Ранее сообщалось, что склад с химикатами загорелся в Свердловской области. Огонь охватил склад компании «Петронит» в городе Берёзовский. Известно о нескольких произошедших взрывах. Данная организация производит химикаты и реагенты.

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#пожар
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Гроб с ветераном ВОВ пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста
В Омской области из-за отсутствия моста гроб с ветераном переправляли на лодке
03 июля 2024, 15:52

Фото: istock/kzenon

В селе Новоуйка Омской области из-за отсутствия моста гроб с телом ветерана ВОВ пришлось переправлять на лодке. Об этом пишет bk55.ru.
По информации агентства, из-за разрушенной переправы родственники умершего пенсионера не могли попасть на кладбище. Жители Омской области рассказали, что каждый год им приходится возводить временную постройку, при этом полноценный мост никто не делает.

Гроб с покойным россиянином водрузили на лодку. Аналогичным способом переправлялись на другой берег люди, желающие проводить ветерана в последний путь.

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#жители
#люди
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Российский посол РФ в Алжире скончался
МИД РФ: посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев скончался
03 июля 2024, 15:51

Фото: сайт Минобороны РФ

В возрасте 69 лет умер посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев, об этом 3 июля сообщил МИД России.
«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В послании отмечаются невероятные заслуги Шуваева перед Отечеством. Все годы своей службы в качестве посла он проявлял себя как настоящий профессионал, сообщили о нем его коллеги.

На протяжении последних двух лет он занимал должность посла в Алжире. До этого два года он представлял интересы РФ в Марокко и около четырех лет в Ираке.

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