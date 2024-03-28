Домодедово обяжут заплатить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus Emirates

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Аэропорт Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет авиакомпании Emirates, в который врезался водовоз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, точный характер повреждений лайнера Airbus A380 выясняют эксперты Росавиации. При этом в ОАЭ намерены учредить специальную комиссию.
Сообщается, что сильные повреждения получила обшивка центральной части фюзеляжа, к тому же может быть поврежден шпангоут.
Напомним, 27 марта в аэропорту Домодедово водовоз врезался в пассажирский самолет и повредил его фюзеляж. Лайнер должен был выполнять рейс «Москва - Дубай». Предварительной причиной столкновения послужил инсульт у водителя водовоза.
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Сообщается, что сильные повреждения получила обшивка центральной части фюзеляжа, к тому же может быть поврежден шпангоут.
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Екатерина Коршунова