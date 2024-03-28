«Заберите свою ракету с моего огорода»: Крымчанка обратилась к властям Франции

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Жительница Крыма обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою ракету из её огорода. Об этом пишет Mash.
Женщина не унывает и радуется прополотому огороду, однако остаётся недовольной. Поэтому она обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.
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