В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт

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В Республике Тыва девятилетняя девочка отправила незнакомцу сообщение с предложением совершить преступление за деньги. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
По словам школьницы, она сделала это «от скуки». Отмечается, что девочка отправила сообщение с предложением совершить теракт за 500 тысяч рублей незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестры.
В ответ ей пришла угроза сообщить о действиях школьницы в полицию. Испугавшись, девочка извинилась и попросила не делать этого.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Вместе с родителями школьницу отвезли в полицию.
Ранее сообщалось, что автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО.
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В ответ ей пришла угроза сообщить о действиях школьницы в полицию. Испугавшись, девочка извинилась и попросила не делать этого.
Ранее сообщалось, что автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО.
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Екатерина Коршунова