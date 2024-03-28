Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт

В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт

28 марта 2024, 13:25
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Республике Тыва девятилетняя девочка отправила незнакомцу сообщение с предложением совершить преступление за деньги. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
По словам школьницы, она сделала это «от скуки». Отмечается, что девочка отправила сообщение с предложением совершить теракт за 500 тысяч рублей незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестры.

В ответ ей пришла угроза сообщить о действиях школьницы в полицию. Испугавшись, девочка извинилась и попросила не делать этого.


Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Вместе с родителями школьницу отвезли в полицию.

Ранее сообщалось, что автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО.

Читайте также:

В ЯНАО задержали автора спам-атаки, который предлагал устроить теракт за 700 тыс

В Киргизии заявили, что граждан пытаются вербовать для совершения терактов в РФ

Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram
#теракт
#telegram
#девочка
#полиция
#мвд
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры мощного пожара в Новой Москве
В торговом центре в Новой Москве вспыхнул пожар
28 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/Diy1

В Новой Москве вспыхнул пожар в торговом центре. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что возгорание произошло в торговом центре на Калужском шоссе в Красной Пахре. Там загорелся продуктовый магазин «Дикси».


По последним данным с места происшествия, огонь распространяется очень быстро. В настоящее время горит фасад, пламя уже дошло до крыши.

МЧС России сообщает, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. В здании нет людей.

новость дополняется...

Читайте также:

Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново

Подмосковная школьница спасла всю семью во время пожара

Спасатели провели тренировку по ликвидации пожара в здании психиатрической больницы
#пожар
#москва
#мчс
#торговый центр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ объявило в розыск украинца, склонявшего российских школьников к терактам
МВД РФ объявило в розыск украинца Овсюка за склонение школьников к терактам
28 марта 2024, 13:22

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Ярослава Овсюка, который склонял российских школьников к совершению терактов. Об этом следует из розыскной базы ведомства.
Отмечается, что молодой человек 2005 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.

В марте 2022 года ФСБ России задержала в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн»*, который причастен к пропаганде терроризма в образовательных учреждениях и распространению фейков о подготовке терактов в школах на территории России.

В ходе допроса он рассказал, что права администрирования получил от украинца, который именовал себя «Белой розой». Переписка велась через Telegram. Выяснилось, что им является Ярослав Овсюк, который причастен к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Этот теракт удалось предотвратить.

Читайте также:

В ЯНАО задержали автора спам-атаки, который предлагал устроить теракт за 700 тыс

В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

Двух бывших российских судей заподозрили в связях с террористами

*запрещённая в России террористическая организация
#мвд
#розыск
#украина
#россия
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЯНАО задержали автора спам-атаки, который предлагал устроить теракт за 700 тыс
28 марта 2024, 12:20

Фото: iStock/Rafa Jodar

Автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Злоумышленником оказался 20-летний продавец магазина «Монетка», который сотрудничал с украинскими террористами. Сообщается, что утром 27 марта, в правоохранительные органы обратился 36-летний житель посёлка Уренгой Василий З. Он показал сообщение из мессенджера, в котором за совершение теракта на местной лыжной базе обещали около миллиона рублей.

В доме преступника обнаружили 10 сим-карт, семь телефонов и других средств.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Telegram пытались привлечь к теракту, подобному произошедшему в «Крокус Сити Холле», подростков из ДНР. Им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:

В Киргизии заявили, что граждан пытаются вербовать для совершения терактов в РФ

Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram

Депутат Морозов предложил блокировать вербующие террористов Telegram-каналы с помощью ИИ
#telegram
#преступление
#теракт
#террористы
#мессенджеры
#социальная сеть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном селе Шарапово рухнул беспилотник
28 марта 2024, 12:17

Фото: iStock/NatureNow

Жители Московской области обнаружили потерпевший крушение беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Предположительно, устройство потерпело крушение ещё несколько дней назад, но обнаружили его жители села Шарапово только сегодня.

По предварительной информации, у беспилотного летательного аппарата есть боевая часть. В настоящий момент место происшествия оцепили правоохранители.

Напомним, вчера неопознанный беспилотник разбился в подмосковном городском округе Раменское. К устройству была примотана коробка. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский беспилотник заснял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери

РИА Новости: Американский беспилотник MQ-9 совершил аварийную посадку в Польше

Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник
#московская область
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием наркотиков
28 марта 2024, 12:11

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. Результаты показали, что каждый принимал психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности.

Название вещества не уточнялось.

Также стало известно, что террористы посещали «Крокус» до нападения. Они наблюдали за обстановкой, чтобы максимально подготовиться к теракту. За день до инцидента, 21 марта, террористы были замечены на заправке «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД. Они заправляли ту самую «рено», на которой пытались скрыться после трагедии.

Напомним, что 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, после чего подожгли площадку.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

По пути следования террористов из «Крокуса» обнаружили боеприпасы

Террориста Файзова могут перевести из СИЗО Лефортово в Матросскую тишину
#обвинение
#террористы
#наркотики
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу
28 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Челябинске в районе железнодорожного вокзала 44-летний мужчина попал под трамвай и лишился ног. Об этом сообщает 74.Ru.
Отмечается, что мужчина переходил дорогу на красный свет. По данным источника, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 марта. В ГИБДД отметили, что наезд на пешехода совершила 50-летняя водитель.

Движение трамваев на данном участке было остановлено. Пострадавшего доставили в больницу.

На юго-западе Москвы возле супермаркета обнаружили отрезанные человеческие ноги. Как сообщается на сайте столичного управления СКР, уже установлено, что ноги принадлежали мужчине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заслуженная артистка России Искандер созналась в сбыте наркотиков

Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей после скандальной вечеринки

В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
#гибдд
#трагедия
#движение
#уголовное водитель
#свет
#трамвай
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин убил дочерей и серьёзно ранил жену
28 марта 2024, 11:52

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Житель Ставрополя убил двух дочек и тяжело ранил жену. Об инциденте сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Представители ведомства выясняют обстоятельства жестокого убийства двух несовершеннолетних в частном доме на территории Ставрополя.

Как передали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, вечером 27 марта мужчина застрелил своих дочерей и серьезно ранил жену.

Жену с тяжелым огнестрельным ранением передали врачам. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух девочек и мужчины. В ходе следствия выяснилось, что фигурант использовал пистолет. О мотивах убийства информации не было. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правохранители.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

Заслуженная артистка России Искандер созналась в сбыте наркотиков

При теракте в «Крокусе» погибли женщина-кондитер с сыном, отца найти не удалось
#уголовное обвинение
#происшествия
#ск рф
#тела
#убийство
#ставропольский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге таджику предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма
28 марта 2024, 11:39

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ предъявлено обвинение в оправдании терроризма 26-летнему гражданину Таджикистана за его в публичные комментарии о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с 24 по 25 марта 2024 года подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее в Липецкой области задержали местную жительницу, которая провела стрим в интернете и положительно высказалась о теракте в подмосковном концертном зале. Женщина при этом была в состоянии алкогольного опьянения и призывала «убивать москвичей». В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование.

В среду 27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчину задержали ранее в аэропорту Пулково, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.

Читайте также:

Под Липецком прошли обыски у женщины, поддержавшей теракт в «Крокусе»

«Очень много выпила»: россиянка попыталась оправдаться за слова о теракте

Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей после скандальной вечеринки
28 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Бар «Элтон» в Красноярске, где в феврале текущего года прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Сообщается, что на владельцев бара составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Жалобы на данное заведение стали поступать еще в конце прошлого года. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в баре проводятся вечеринки, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

По результатам проверки сотрудники полиции обнаружили факты подтверждения пропаганды.

Ранее сообщалось, что полиция признала almost-naked вечеринку Насти Ивлеевой направленной «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

При теракте в «Крокусе» погибли женщина-кондитер с сыном, отца найти не удалось

Двух бывших российских судей заподозрили в связях с террористами

В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
#полиция
#дело
#проверки
#жалобы
#женщина
#коап
#сотрудники
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф