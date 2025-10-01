«Довёл до обморока»: В Люберцах сосед-террорист держит в страхе целый дом

01 октября 2025, 16:00

В Люберцах сосед несколько лет терроризирует жителей дома

Фото: Istock/Diy13

Житель подмосковных Люберец Александр Борисов уже почти четыре года издевается над соседями. Мужчина оскорбляет их, кидается с ножом и доводит до обмороков. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Одну из соседок дебошир начал оскорблять, когда та возвращалась с похорон мужа. Другой житель дома едва не погиб после нападения Борисова с ножом.

«Вытаскивает нож и стремительно начинает меня преследовать. С криками: «Убью», — рассказал житель многоквартирного дома.

