«Довёл до обморока»: В Люберцах сосед-террорист держит в страхе целый дом
В Люберцах сосед несколько лет терроризирует жителей дома
Житель подмосковных Люберец Александр Борисов уже почти четыре года издевается над соседями. Мужчина оскорбляет их, кидается с ножом и доводит до обмороков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Одну из соседок дебошир начал оскорблять, когда та возвращалась с похорон мужа. Другой житель дома едва не погиб после нападения Борисова с ножом.
«Вытаскивает нож и стремительно начинает меня преследовать. С криками: «Убью», — рассказал житель многоквартирного дома.Полиция возбудила против агрессора уголовное дело за угрозу убийством. Суд приговорил его к исправительным работам, но Борисов подал апелляцию. Вскоре срок давности по этому делу может истечь.
При этом пострадавший от действий Борисова сосед сам стал фигурантом уголовного дела о побоях. Жильцы считают, что дебошир его подставил. Они намерены добиваться справедливости и надеются, что правоохранительные органы пресекут противоправные действия.