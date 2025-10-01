В российском регионе трёхлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха

01 октября 2025, 14:37

В Адыгее возбуждено уголовное дело о гибели ребёнка в бассейне базы отдыха

Фото: Istock/Vacharapong Wongsalab

Следственный комитет Адыгеи возбудил уголовное дело после гибели трёхлетней девочки на базе отдыха «Зона комфорта», которая расположена в Тахтамукайском районе. Ребёнок приехал на отдых летом вместе с мамой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.