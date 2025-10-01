В российском регионе трёхлетняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха
Следственный комитет Адыгеи возбудил уголовное дело после гибели трёхлетней девочки на базе отдыха «Зона комфорта», которая расположена в Тахтамукайском районе. Ребёнок приехал на отдых летом вместе с мамой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
Трагедия произошла в одном из открытых бассейнов, где девочка захлебнулась. Следователи выяснили, что на момент происшествия на территории базы не находились дежурные инструкторы-спасатели. Помимо этого, они пришли к выводу, что администрация не обеспечила безопасную обстановку для отдыхающих.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело против местной предпринимательницы, которая исполняла обязанности директора базы. Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо суд может назначить наказание в виде шести лет лишения свободы.
Напомним об инциденте в Ярославской области, где пьяная мать выкинула младенца из окна.
Читайте также: