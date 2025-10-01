Российской школьнице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе
В школе города Берёзовский Свердловской области учительница запретила второкласснице приходить на уроки в кокошнике. Об этом сообщает региональный портал E1.ru.
Мать девочки рассказала, что педагог заставила ребёнка снять ободок, который имитирует старинный русский головной убор. Школьница вернулась домой расстроенная и рассказала о случившемся.
Женщина, которая сама работает учителем младших классов в другой школе, считает, что традиционное украшение вполне уместно в российском учебном заведении. На вопрос матери учительница пояснила, что в школе действуют правила: все носят форму и придерживаются делового стиля.
При этом, по словам россиянки, дети из мусульманских семей носят в этой же школе платки и хиджабы. Она отметила, что школа уважает религиозные традиции и терпимо относится к таким элементам одежды, хотя они также не входят в форму.
