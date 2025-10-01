Российской школьнице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе

01 октября 2025, 14:49

В школе Свердловской области возник спор из-за русского кокошника

Фото: Istock/TRAVELARIUM

В школе города Берёзовский Свердловской области учительница запретила второкласснице приходить на уроки в кокошнике. Об этом сообщает региональный портал E1.ru.