Российской школьнице запретили посещать уроки из-за одного атрибута в образе

В школе Свердловской области возник спор из-за русского кокошника
Фото: Istock/TRAVELARIUM

В школе города Берёзовский Свердловской области учительница запретила второкласснице приходить на уроки в кокошнике. Об этом сообщает региональный портал E1.ru.



Мать девочки рассказала, что педагог заставила ребёнка снять ободок, который имитирует старинный русский головной убор. Школьница вернулась домой расстроенная и рассказала о случившемся.

Женщина, которая сама работает учителем младших классов в другой школе, считает, что традиционное украшение вполне уместно в российском учебном заведении. На вопрос матери учительница пояснила, что в школе действуют правила: все носят форму и придерживаются делового стиля.

При этом, по словам россиянки, дети из мусульманских семей носят в этой же школе платки и хиджабы. Она отметила, что школа уважает религиозные традиции и терпимо относится к таким элементам одежды, хотя они также не входят в форму.

Ольга Щелокова

