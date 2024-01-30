Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

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В Москве 29 января драматурга и сценариста Александра Гельмана сбила машина.
«Сейчас он дома, в гипсе. Состояние нормальное», — сообщил сын драматурга Павел Гельман в беседе с РБК.
По информации Телеграм-каналов Baza и Mash, происшествие случилось на Тверском бульваре, когда Гельман возвращался из драмтеатра имени Пушкина. Каналы также сообщали, что в результате инцидента сценаристу диагностировали перелом ноги.
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