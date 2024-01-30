Подмосковные спасатели помогли мужчине попасть в квартиру к 94-летней матери

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находилась 94-летняя женщина. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Мужчина обратился в единую службу экстренных вызовов за помощью спасателей. Он не мог зайти в квартиру к пожилой матери, самостоятельно дверь открыть не получилось.
Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Шугарово городского округа Ступино.
Читайте также:
В Истре спасли провалившуюся в колодец собаку
В Дубне спасли рыбака, застрявшего на водохранилище
Спасатели рассказали жителям Подмосковья о смертельной опасности стихийных горок
«Оперативно прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы определили, что личинка замка находится в неисправном состоянии, поэтому спасатели вскрыли дверь с помощью специального инструмента. В квартире специалистов встретила испуганная и одновременно радостная хозяйка жилища. Работники подразделения оказали психологическую помощь 94-летней женщине, а в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась», — рассказал старший смены Александр Щукин.
Читайте также:
В Истре спасли провалившуюся в колодец собаку
В Дубне спасли рыбака, застрявшего на водохранилище
Спасатели рассказали жителям Подмосковья о смертельной опасности стихийных горок
Мира Полтева