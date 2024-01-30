Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Машина сбила известного сценариста и драматурга Александра Гельмана в центре столицы, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла вечером 29 января в районе Тверского бульвара.
90-летний Гельман переходил проезжую часть в неположенном месте, когда на него наехал и сбил автомобиль BMW.
В травмпункте у драматурга диагностировали ушиб голеностопного сустава и другие травмы. Отмечается, что после этого его госпитализировали в медицинское учреждение.
Позже «Подъем» поговорил с сыном Гельмана. Мужчина рассказал, что у его отца загипсованы ноги, однако, чувствует он себя хорошо и будет продолжать лечение дома.
Читайте также:
Погибшими в ДТП с хоккеистами под Новоуральском оказались участники спецоперации
В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
МВД: В Краснодарском крае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли пять человек
90-летний Гельман переходил проезжую часть в неположенном месте, когда на него наехал и сбил автомобиль BMW.
Позже «Подъем» поговорил с сыном Гельмана. Мужчина рассказал, что у его отца загипсованы ноги, однако, чувствует он себя хорошо и будет продолжать лечение дома.
Читайте также:
Погибшими в ДТП с хоккеистами под Новоуральском оказались участники спецоперации
В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
МВД: В Краснодарском крае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли пять человек
Евгения Парфентьева