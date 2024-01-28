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МВД: В Краснодарском крае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли пять человек

28 января 2024, 06:59
Фото: iStock/Anton_Novikov

Фото: iStock/Anton_Novikov

Пассажирский автобус «Неоплан» столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai на трассе в Краснодарском крае, в результате пять человек погибли и восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. Количество пострадавших устанавливается», — отметили в ведомстве.

В момент аварии в рейсовом автобусе, следовавшем из Москвы в Нальчик находилось 15 пассажиров и два водителя.




Авария произошла в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Cейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

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В Москве врачи спасли жизнь малышу, который наглотался гидрогелевых шариков
28 января 2024, 03:47

Фото: iStock/Yevhen_Roshchyn

Хирурги детской больницы имени Сперанского в Москве спасли жизнь годовалому ребёнку, удалив из его кишечника гидрогелевые шарики для комнатных растений. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на больничную пресс-службу.
Родители малыша, которого доставили в больницу с обезвоживанием, рвотой и слабостью, рассказали врачам, что накануне он проглотил несколько гидрогелевых шариков, которые они собирались разложить по горшкам с комнатными растениями. После проведенных исследований врачи обнаружили шарики в кишечнике ребёнка.

«Орбизы — небольшие шарики диаметром около 2 сантиметров, но они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, могут увеличиться до размера теннисного мячика», — пояснили врачи.

В итоге проглоченные шарики разбухли и закрыли просвет подвздошной кишки, что в итоге вызвало непроходимость кишечника. Ребенку была проведена срочная операция, в результате которой шарики были извлечены через отверстие в области пупка. Через неделю мальчика выписали на амбулаторное лечение.

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#спасение
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Украинский пенсионер попытался вывезти из Германии почти полмиллиона евро
Bild: Пенсионер с Украины пытался вывезти из Мюнхена €455 тысяч, но был задержан
28 января 2024, 03:23

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Немецкая таможня задержала 66-летнего гражданина Украины, который хотел вывезти 455 тысяч евро наличными, cообщило немецкое издание Bild. Мужчина собирался вылететь на Кипр.
При досмотре он сообщил, что у него с собой лишь 300 евро. Затем уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у таможенников. Они попросили открыть чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро.

Деньги в итоге были конфискованы, ведется расследование. Сейчас таможенники выясняют, «является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись». Как пишет издание, скорее всего, купюры будут обращены в пользу государства.

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На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча в Подмосковье
«Известия»: На журналистку Наталию Графчикову напали на подмосковном семинаре
28 января 2024, 01:59

Фото: iStock/globalmoments

На журналистку «Известий» Наталию Графчикову напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье. Об этом сообщило само издание.
Нападение произошло на мероприятии по трансформации, куда отправилась группа «Известий» для подготовки специального репортажа о российской блогосфере. Организаторы мероприятия негативно отреагировали на появление журналистов, охранники напали на девушку и оператора.

«Наше великолепное мероприятие по трансформации закончилось тем, что меня буквально вышвырнули из дома Инны Тлиашиновой в носках, ударив при этом, нанесли мне телесные травмы, я ударилась головой, когда падала», – рассказала позднее Наталия Графчикова.

Журналистка жаловалась на боли в голове, тошноту и головокружение. Ей диагностировали подозрение на сотрясение мозга, обнаружив закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы, рук и ног.

Следственный комитет РФ уже начал доследственную проверку по данному инциденту.

Наталия Графчикова является профессиональным журналистом и военным корреспондентом.•Она получила награды за освещение спецоперации и участие в гуманитарных проектах.



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#журналисты
#происшествие
#подмосковье
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Разбившийся в Афганистане Falcon 10 летал без лицензии на перевозки
СКР: у разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии на перевозки
28 января 2024, 01:40

Фото: iStock/Robert_Buchel

Самолёт Falcon 10, разбившийся в Афганистане, принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, cообщила следователь по особо важным делам Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ Мария Трубникова.
Чтобы производить полёты, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая пилотам Аркадию Грачёву и Дмитрию Белякову.

«Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачёв. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала», — отметила следователь.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которому до 10 лет тюрьмы может получить не только Аркадий Грачёв, но и его супруга Екатерине Агаповой – владелица компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Самолет перевозил тяжелобольную Анну Евсюкову и ее супруга. Их сопровождали двое врачей.

Почти сразу после вылета самолёт перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. Выжить удалось только врачам и пилотам. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

По словам сотрудников СК рассматриваются самые различные причины и версии аварии, но одна из приоритетных — технические неполадки в виде отказа двигателей. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают и изучают документы, которые могут иметь значение для следствия, предпринимают другие необходимые следственные действия.


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#афганистан
#самолет
#следственный комитет
#лицензии
#полеты
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СК начал процессуальную проверку по факту обрушения стены дома в Ростове-на-Дону
28 января 2024, 00:21

Фото: iStock/blinow61

Следователи СУ СК РФ по Ростовской области организовали доследственную проверку после частичного обрушения стены в одном из подъездов жилой пятиэтажки в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее на РБК: https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/65b54fe09a79471d4ada182c?from=copy
«В настоящее время сотрудники СКР выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, обрушившийся дом признали аварийным еще в 2020 году. По его словам, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все они отказались. После сегодняшнего ЧП людям снова предложат маневренный фонд.

Напомним, что вечером в субботу, 27 января, в Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома по улице Нариманова. По словам жильцов, они услышали сильный грохот и скрежет, а когда выбежали на улицу, то обнаружили, что часть стены пятиэтажки обрушилась. Некоторые фрагменты фасада при этом покосились, а балконы накренились.



К месту происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Они в скором порядке отключили дом от газоснабжения, чтобы предотвратить возможный взрыв, а также эвакуировали 80 человек.

В настоящее время на месте работают спасатели и медицинские работники. О пострадавших в результате обрушения не сообщается. По уточнённой информации, эвакуировано 95 человек, для них подготовлен пункт временного размещения в одной из городских школ.

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#жилой дом
#проверка
#следственный комитет
#ск рф
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Минобороны: Над Белгородской областью сбит снаряд РСЗО «Ураган»
27 января 2024, 23:38

Фото: iStock/Aterrassi

Российские силы противовоздушной обороны около 20:30 мск сбили снаряд украинской РСЗО «Ураган» в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами, например, в коридоре, кладовой или ванной. Тех же, кто в момент включения сирены находится на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие.

Напомним, что минувшей ночью в Белгороде и на окружающих город территориях уже запускалась сирена ракетной опасности. Это связано с постоянными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. Войска запускают ракеты и беспилотники по центральным и окраинным районам приграничных российских регионов.

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#минобороны рф
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#белгород
#снаряд
#пво
#всу
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Автомобиль вылетел с моста в Москве
«112»: автомобиль вылетел с моста в Москве
27 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Waynerd

В Москве автомобиль Volkswagen вылетел с моста на проспекте Андропова и приземлился на улице Трофимова. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил слабое сотрясение мозга. Медицинские работники, оперативно прибывшие на место, оказали ему помощь на месте, поэтому госпитализация не понадобилась.

На месте аварии работают экстренные службы. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 23 января на трассе в Тверской области перевернулся лесовоз. Он полностью перекрыл движение по трассе М-10 в сторону Москвы. Причиной ДТП стало то, что водитель не учёл дорожные условия и потерял управление.

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#дтп
#москва
#автомобиль
#дорога
#мост
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Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
SHOT: в Ростове-на-Дону обрушилась стена жилого дома
27 января 2024, 21:20

Фото: iStock/xamtiw

В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщили жильцы.
По их словам, несколько часов назад они услышали сильный грохот и скрежет. Они оперативно выбежали на улицу и обнаружили, что часть стены пятиэтажки обрушилась. Некоторые фрагменты фасада покосились, а балконы накренились.

К месту происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Они в скором порядке отключили дом от газоснабжения, чтобы предотвратить возможный взрыв, а также эвакуировали 80 человек.

В настоящее время на месте работают спасатели и медицинские работники. О пострадавших в результате обрушения не сообщается.

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#дом
#происшествие
#жители
#спасатели
#мчс
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В Москве после массовой драки со стрельбой задержаны девять человек
27 января 2024, 20:26

Фото: istockphoto/globalmoments

В Москве на Тамбовской улице произошла массовая драка со стрельбой. Всего в потасовке участвовали около 20 человек, но не все они дрались: некоторые пытались выступить в роли миротворцев.
Инцидент произошёл накануне, 26 января. Две большие компании сначала вступили в словесную перепалку, передаёт сетевое издание «РЕН ТВ». Вербальное общение на повышенных тонах очень быстро переросло в драку. Попытки некоторых мужчин перевести беседу в мирное русло успехом не увенчались. В какой-то момент в толпе прозвучал выстрел.

Очевидцы происшествия, обеспокоенные масштабом происходящей баталии, вызвали полицию. Подъехавшие правоохранители разняли и успокоили дерущихся, хотя это удалось им не сразу. В итоге были задержаны девять человек. Позже суд приговорил дебоширов к аресту сроком на 15 суток. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», его расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех участников потасовки, а также обстоятельства и подробности происшествия.

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#полицейские
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