В Сочи ураган срывает крыши и валит десятки деревьев, уже погиб человек

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Ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.
Это предупреждение оказалось совсем не лишним: один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.
Как мы писали ранее, из-за мощного шторма были закрыты трассы и почти все канатные дороги на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Закрыты также и зимние пляжи, а в аэропорту города-курорта задерживаются почти 20 рейсов, часть из которых — уже более чем на 8 часов.
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Артем Путинцев