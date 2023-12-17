В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру символа города

Фото: iStock/todamo
В столице Аргентины Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, который является символом города. Об этом пишет Nación.
«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 18 тонн, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления», — говорится в публикации.
Информацию подтвердили неназванные источники издания в правительстве аргентинской столицы. При этом сроки ремонта памятники в настоящее время не уточняются.
Читайте также:
В Свердловской области на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток
Ребёнка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши
Заместителя министра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано
Диана Аванесян