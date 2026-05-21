Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Хабаровском
В ночь на 21 мая на федеральной автодороге А‑370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Подробности сообщили в Телеграм-канале управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.
Авария случилась на 34‑м километре трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Из‑за неверно выбранной скорости и дистанции он врезался в большегруз Sitrac с полуприцепом, который ехал впереди.
В результате столкновения водитель Mazda и его пассажир скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.
