Пропавшую девочку разыскивают в Тульской области
В поселке Дубна Тульской области разыскивают трехлетнюю Веронику, которая пропала 20 мая. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет региона возбудил уголовное дело.
По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, девочка пропала при невыясненных обстоятельствах. Как рассказал РЕН ТВ родственник Вероники, перед этим она каталась на синем беговеле. Транспортное средство обнаружили в ходе поисковых мероприятий.
На месте происшествия активно работает следственно‑оперативная группа. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.
Правоохранительные органы и добровольцы обследуют прилегающую территорию, опрашивают возможных свидетелей и изучают доступные записи с камер видеонаблюдения. Граждан, обладающих какой‑либо информацией о местонахождении Вероники, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону 112 или обратиться в ближайшее отделение МВД.
Читайте также: