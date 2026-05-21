Британская радиостанция «похоронила» короля Карла III
В Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно передала сообщение о кончине короля Карла III. Инцидент произошел 19 мая на частоте, охватывающей регион Мидлендс и юг Англии, пишет Tyla.
После объявления прозвучал гимн «Боже, храни короля». Затем трансляция прервалась, и вещание прекратилось примерно на 15 минут. Возобновив эфир, ведущие немедленно извинились перед слушателями за произошедшее.
20 мая Radio Caroline опубликовала официальное заявление, в котором назвала причиной случившегося техническую неисправность. По словам директора организации Питера Мура, из‑за компьютерной ошибки в главной студии случайно активировался протокол «Смерть монарха», который все британские телерадиокомпании держат наготове, надеясь, что он никогда не понадобится.
Станция принесла официальные извинения королю Карлу III и своей аудитории за причиненное беспокойство. Мур также добавил, что Radio Caroline рассчитывает и дальше транслировать рождественские обращения королевской семьи в течение многих лет.
