Два человека погибли в ходе обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию (АЗС) в Новой Маячке Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
В результате обстрела возник пожар, погибли два человека. Губернатор Сальдо сообщил, что в настоящее время пожар тушат спасатели.
Глава региона также заявил, что обстрелу подвергся рынок в Старой Збурьевке. По словам Сальдо, три человека получили ранения, один из них в критическом состоянии.
Ранее ВСУ запустили 135 снарядов по ДНР.
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Глава региона также заявил, что обстрелу подвергся рынок в Старой Збурьевке. По словам Сальдо, три человека получили ранения, один из них в критическом состоянии.
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Александр Климов