ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 135 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщает в своем Telegram-канале представительство региона Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в регионе.
Уточняется, что было зафиксировано 44 артиллерийских обстрела, 26 из них – на горловском направлении. По данным агентства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Кроме того, повреждены шесть домов, один автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее, в ночь на воскресенье , 24 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских ракет над Белгородом и Белгородской областью. Два человека, девушка и молодой человек, получили ранения и были госпитализированы.
Также массированные обстрелы были зафиксированы в Севастополе, в результате их осколочное ранение получил ребенок.
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Ранее, в ночь на воскресенье , 24 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских ракет над Белгородом и Белгородской областью. Два человека, девушка и молодой человек, получили ранения и были госпитализированы.
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Александр Климов