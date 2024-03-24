Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет

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Система противовоздушной обороны сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородской областью, сообщил в Telegram-канаде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», – отметил он.
По словам губернатора, в результате обстрела ВСУ пострадали два человека – девушка и молодой человек, они госпитализированы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по городу было выпущено более 10 ракет и что российская ПВО продолжает отражать атаки. Развожаев также заявил, что в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил ребенок.
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Александр Климов