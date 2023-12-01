Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»

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Не менее двух человек пострадали при пожаре на рынке «Садовод», огонь продолжает стремительно распространяться. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, мужчина надышался дымом, пытаясь спасти товар. Сейчас весь рынок объят дымом. Горят уже более 20 палаток, есть риск распространения огня на вторые этажи, на складские помещения.
По предварительной информации, пожар начался в 86 павильоне на 20-й линии. Сейчас горит и 19-я линия. Пока площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, горят торговые павильоны на 20-ой линии. Из здания валит густой дым. Уточняется, что пожару присвоен второй уровень сложности. На место уже прибыли пожарные. Сейчас проводится эвакуация посетителей и сотрудников рынка. Пока огонь продолжается распространяться. Ожидается прибытие дополнительных расчетов пожарных.
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По предварительной информации, пожар начался в 86 павильоне на 20-й линии. Сейчас горит и 19-я линия. Пока площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
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Элина Позднякова