Два хирурга клиники Хайдарова задержаны в Москве

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Двое сотрудников клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова задержаны.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России. Сейчас с задержанными проходят необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов идут обыски.
В комитете напомнили, что в отношении клиники расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть». В феврале в клинике пациенту сделали операцию. На следующие сутки ему стало плохо, потом его положили в другую больницу, где мужчина впал в кому и в скором времени скончался.
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