Два истребителя ВМС США столкнулись и рухнули на землю, исполняя трюк на авиашоу

Фото: iStock/Aeon Aviation Photography

В американском штате Айдахо на авиашоу Gunfighter Skies потерпели крушение два истребителя палубной авиации. Об этом сообщают телеканал ABC News и газета Idaho Statesman.



Инцидент произошёл рядом с действующей военной базой ВВС Маунтин-Хоум. Предварительно, во время показательного выступления столкнулись Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Boeing EA-18G Growler.

Опубликованное в соцсетях видео подтверждает, что один самолёт залетел сверху на другой, задев его нижней частью фюзеляжа. Истребители упали и взорвались, при этом четыре пилота успешно катапультировались — в небе появилось несколько парашютов.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. После столкновения авиабазу временно закрыли, ведется расследование по факту случившегося. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Мария Моисеева

