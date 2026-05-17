Кендалл Дженнер заметили на отдыхе с Джейкобом Элорди
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди подогрели слухи о романе совместным путешествием на Гавайи. Папарацци заметили знаменитостей во время отдыха на острове Кауаи, а снимки быстро разлетелись по соцсетям и западным СМИ.
Как сообщает Page Six, пару сфотографировали за завтраком в семейном кафе Nourish Hanalei. Очевидцы отметили, что звёзды выглядели расслабленными и счастливыми рядом друг с другом.
Для прогулки Кендалл Дженнер выбрала спортивный костюм и кепку, а Джейкоб Элорди появился в серой футболке и джинсах. По словам свидетелей, знаменитости вели себя очень непринуждённо и не пытались скрываться от окружающих.
Пара остановилась в роскошном курортном комплексе North Shore Preserve, расположенном на северном побережье острова. Несмотря на многочисленные слухи, ни Кендалл Дженнер, ни Джейкоб Элорди пока официально не подтверждали отношения.
