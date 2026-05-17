В Нижневартовске безнадзорная собака напала на ребёнка

В Нижневартовске бродячая собака напала на мальчика. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.



Прокуратура города организовала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на ребёнка. В результате инцидента несовершеннолетний получил травмы. Медики доставили мальчика в лечебное учреждение. Степень тяжести травм, которые получил ребёнок, не уточняется.

Ранее в Нижнекамске бультерьер разорвал лицо и откусил ухо девочке. Очевидец рассказал: две школьницы звали на помощь, но никто из взрослых не подошёл. Хозяин собаки при этом стоял и наблюдал. Врачи квалифицировали повреждения ребёнка как тяжкий вред здоровью.

Ольга Щелокова

