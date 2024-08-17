Два полковника ФСБ осуждены за получение за взятки от католических священников

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Два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников, сообщает газета «Коммерсантъ».
Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены 235-м гарнизонным военным судом (ГВС) Москвы к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Им также запретили занимать руководящие должности на государственной службе в течение трех лет после окончания срока наказания, лишили званий и оштрафовали на 39,4 миллиона рублей каждого, что в два раза превышает сумму взятки.
По версии следствия, полковники использовали свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти. Неясно, о каких именно делах, связанных с католической церковью, идет речь.
Лобанов и Карманов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («особо крупная взятка»), а второй подсудимый – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, за незаконный оборот оружия и боеприпасов, изъятых при обыске.
Обвинительное заключение в отношении двух полковников было оглашено в январе этого года. Они были задержаны по подозрению в получении взятки от главы католического прихода Святого Людовика в Москве. Ранее сообщалось, что Лобанов был допрошен в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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По версии следствия, полковники использовали свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти. Неясно, о каких именно делах, связанных с католической церковью, идет речь.
Лобанов и Карманов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («особо крупная взятка»), а второй подсудимый – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, за незаконный оборот оружия и боеприпасов, изъятых при обыске.
Обвинительное заключение в отношении двух полковников было оглашено в январе этого года. Они были задержаны по подозрению в получении взятки от главы католического прихода Святого Людовика в Москве. Ранее сообщалось, что Лобанов был допрошен в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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Александр Климов