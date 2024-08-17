Два полковника ФСБ осуждены за получение за взятки от католических священников

В конце лета в Подмосковье начинается сезон активного сбора грибов, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там обратили внимание на то, что многие даже не задумываются об опасности брошенной в лесу спички, непотушенного окурка или непогашенного костра.