Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей

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Общая сумма хищений при осуществлении госзакупок в парке «Патриот» составила свыше 40 миллионов рублей. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время следователями проводится выемка документов.
Также следственные мероприятия осуществляются с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которого ранее задержали.
Ранее сообщалось о задержании нескольких руководителей парка «Патриот». На данный момент раскрыты личности руководителя парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
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Также следственные мероприятия осуществляются с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которого ранее задержали.
Ранее сообщалось о задержании нескольких руководителей парка «Патриот». На данный момент раскрыты личности руководителя парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
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Анастасия Чинкова