Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании

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В Щелкове две школьницы обвинили 28-летнего мужчину по имени Алекс в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошёл в конце сентября. Девочки рассказали, что познакомились с мужчиной во время игры в Brawl Stars и начали общение. Однако после того, как Алекс оскорбил их в игре, они решили «пошутить» и выдумали историю о якобы произошедшем изнасиловании. Мать девочек обратилась в полицию с этой информацией.
Когда женщина уведомила дочерей о подаче заявления, подростки признались, что всё это было ложью. Она снова обратилась в правоохранительные органы, заявив, что её дочерей никто не трогал. Тем не менее, оказалось, что забрать заявление о преступлении невозможно.
Теперь школьницам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также несколько допросов. Только после завершения всех процедур по уголовному делу будет принято решение о возможности отказа в возбуждении дела.
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Когда женщина уведомила дочерей о подаче заявления, подростки признались, что всё это было ложью. Она снова обратилась в правоохранительные органы, заявив, что её дочерей никто не трогал. Тем не менее, оказалось, что забрать заявление о преступлении невозможно.
Теперь школьницам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также несколько допросов. Только после завершения всех процедур по уголовному делу будет принято решение о возможности отказа в возбуждении дела.
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Дарья Осипова