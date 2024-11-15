Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве с использованием фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти, пишет РИА Новости.
Помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга подозреваются в том, что они устраивали на работу «мертвые души», а затем заключали от их имени контракты на службу в армии.
По информации правоохранителей, 51-летний помощник военкома совместно с супругой подыскивали граждан для фиктивного трудоустройства в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от имени этих «работников» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и участие в специальной военной операции.
За фиктивное трудоустройство злоумышленники получали ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти средства они присваивали себе. В настоящее время установлено двое фиктивно трудоустроенных граждан, а общий ущерб бюджету превысил 1 миллион рублей.
Оперативники также полагают, что число таких «работников» может быть больше. В рамках расследования проведены обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъята документация, включая трудовые договоры и платежные поручения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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По информации правоохранителей, 51-летний помощник военкома совместно с супругой подыскивали граждан для фиктивного трудоустройства в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от имени этих «работников» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и участие в специальной военной операции.
За фиктивное трудоустройство злоумышленники получали ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти средства они присваивали себе. В настоящее время установлено двое фиктивно трудоустроенных граждан, а общий ущерб бюджету превысил 1 миллион рублей.
Оперативники также полагают, что число таких «работников» может быть больше. В рамках расследования проведены обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъята документация, включая трудовые договоры и платежные поручения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Дарья Осипова