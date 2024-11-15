Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве с использованием фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти, пишет РИА Новости.